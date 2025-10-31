Kartalkaya Otel Yangını Davasında Emsal Karar Verildi

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut ve yakınlarını kaybedenler, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangını davasında verilen karara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda yapılan duruşmada kararın açıklanmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Barut, başından beri yargıya inançlarının tam olduğunu söyledi.

Gelinen noktada emsal olacak karar verildiğini belirten Barut, otelin sahibi Halit Ergül'ün de aralarında olduğu 11 sanığın, yangında hayatını kaybeden 34 çocuk yönünden 34'er kez müebbet hapis cezası aldığını hatırlattı.

Barut, hiçbir sanık hakkında cezada indirim uygulanmadığını dile getirerek, "Cezaların hepsi üst sınırdan uygulandı. İl Özel İdaresi personeline 'bilinçli taksir'den ceza verildi. Onlara da 21 sene ceza verildi. Tutukluluk hallerinin devamına mahkeme tarafından karar verildi. Adli kontrolle dışarıda olan 2 sanığın da tutuklanmasına karar verildi." diye konuştu.

Kararın tüm Türkiye'ye örnek olacağını vurgulayan Barut, "Adaletin bir nebze yerini bulduğuna inanıyoruz. Mağdur yakınlarının içine bir nebze de olsa su serpildiğine inanıyoruz." dedi.

"Herkes yaptığı işin ciddiyetini anlayacak"

Yangında eşi Ceren Yaman Doğan ve 16 yaşındaki kızı Lalin Doğan'ı kaybeden Rıfat Doğan ise kararın kendilerini bir nebze de olsa rahatlattığını söyledi.

Giden canlara olan borçlarını bir nebze olsun ödeyebildiklerini dile getiren Doğan, "Onlar geri gelmeyecek ama en azından bundan sonra onların gitmesiyle başka canlar acı çekmeyecek diye düşünüyorum." dedi.

Doğan, herkesin attığı imzanın ağırlığını bilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ahbap çavuş ilişkisi bir nebze olsun en azından kesilecek. Herkes yaptığı işin ciddiyetini anlayacak. Bu sayede hiçbir cana zarar gelmeyecek. Bizim canlarımızın gidişi belki buna vesile oldu. Bunun için de mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yangında yaşamını yitiren Ömür Kotan'ın annesi Zeynep Kotan da kararla olması gerekenin olduğunu belirterek, "Biz de bunun için uğraştık ama mahkeme heyeti bence adil yargılama yaptı. Hem adaleti hem de vicdanlarını taşıyarak bu kararı verdiler. Mahkeme heyetine teşekkür ediyorum adil davrandıkları için." diye konuştu.

Kotan, kararın işin bir kısmı olduğuna değinerek, "Şimdi diğer kısmı var. Sanık sandalyesine hiç oturmayan yetkililer var. Biz burada sorumluluğu olan herkesin hak ettiği cezayı alması için gerekiyorsa ömrümüzün sonuna kadar mücadele edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kararın, emsal teşkil edeceğinin altını çizen Kotan, "Bu ülkede bundan sonra kimse kağıt üzerinde düşünmesin imzasını. Aldığı sorumluluğun ağırlığını bilsin ki bizim canlarımızı kimsenin vicdanına, kimsenin insafına emanet etmeyelim. Her şeyin kuralı var. Her şey olması gerektiği gibi olmalı. Umarım herkese emsal olabilecek, bundan sonraki canları koruyabilecek uygulamalara vesile olur." şeklinde konuştu.