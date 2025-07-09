Kartalkaya Otel Yangını Davasında Duruşmaya Ara Verildi
Grand Kartal Otel yangını ile ilgili dava, 2. gününde duruşmaya ara verildi. Yarın saat 09.00'da devam edecek.
DRUŞMA YARIN DEVAM EDECEK
Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel yangını duruşmasının 2'nci gününde mahkeme duruşmaya ara verdi. Saat 22.00'de ara verilen duruşma yarın 09.00'da yeniden görülmeye başlayacak. Duruşmaya ara verilmesiyle sanık, tanık ve müştekiler ile avukatlar salondan ayrıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel