Kartalkaya Otel Yangını Davasında Ara Karar Verildi

1) KARTALKAYA'DA 78 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OTEL YANGININA İLİŞKİN DAVADA ARA KARAR VERİLDİ (4)

'DURUŞMA SAATİ OLARAK REKOR'

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını faciasının ardından 7 Temmuz'da başlayan duruşma bugün, öğle saatlerinde sona erdi. Doktor olan oğlu Yiğit Gençbay'ı yangında kaybeden Danıştay 9'uncu Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, duruşmanın ardından aileler adına açıklamalarda bulundu. Zorlu bir sürecin ilk etabını bitirdiklerini belirten Gençbay, "Belki gün olarak değil ama duruşma saati olarak bu bir rekordur. İlk dakikalarından itibaren insicamını hiç bozmadan, adil, dürüst, tarafsız ve yansız bir yönetim sergileyen, adil yargılamanın nasıl olması gerektiğini tüm dünyaya gösteren bir heyetle karşı karşıyaydıkö dedi.

BU İYİLERLE KÖTÜLERİN MÜCADELESİ

Bakanlıklardan soruşturma izni talepleri olduğunu belirten Gençbay, "Bu organize kötülük burada sonuçlanmak zorunda. Bu iyilerle kötülerin mücadelesi. Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki; 'Toplumda cezasızlık algısını yıkacağız. Bununla ilgili önlemlerimizi aldık. Yapanın yarınına kar kaldığı algısını toplumdan söküp atacağız dedik.' İşte bu dava bunun tecelligahı olacaktırö diye konuştu.

'BU DAVA BİR DERS OLACAK'

Bu davadan sonra artık her şeyin Türkiye için daha farklı olacağını söyleyen Gençbay, "Ve o zaman biz diyeceğiz ki, 'Bizim canlarımız boş yanmamış olacak. Bizim çocuklarımız boşuna ölmemiş olacaklar.' Artık Türkiye'de bu davadan sonra inanıyorum, bu adil yargılama sonunda yüreklere su serpecek, vicdanlara hitap edecek, toplum vicdanında yerini alacak bir karar çıkacaktır. Hiç tereddüdümüz, hiç şüphemiz yok. ve o karar çıktıktan sonra da artık sorumluluk mevkisinde olanlar, o sorumluluğunun bilinciyle hareket edeceklerdir. ve gerçekten içeride görünce dehşete kapılıyorsunuz. Para hırsının bir insanı ne kadar insanlıktan çıkardığını görüyoruz. Bir aile düşünün ki insan hayatını tamamen ötelemiş hiçbir şekilde dikkate almamış bir yönetim tarzıyla tamamen para kazanma hırsıyla yapmış olduğu bir organize kötülüğün mimarı olarak yapmış olduğu faaliyet sonucunda geldikleri nokta, gerçekten içler acısı bir durum. Onun için bu dava bu insanlara da bir ders olacak. Artık bundan sonra işletme sahipleri de insan hayatını önceleyen yatırımlar yapacaklar. Ona göre yönetim tarzı geliştireceklerdir. Bu nedenle bu davadan beklentimiz çoktur" diye konuştu.