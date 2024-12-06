Üye Girişi
Haberler
Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi

Avucunda bulunanlar savcıyı harekete geçirdi! 4 isim için ağırlaştırılmış müebbet talebi

 Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı

Suriye'de tarihi anlar! Son kaleye sadece 5 kilometre kaldı

 Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı

Hizbullah, Türkiye'nin yanı başındaki savaşta tarafını seçti

Kartalkaya'nın Güvenliği JAK Timleriyle Sağlanıyor

Kartalkaya'nın Güvenliği JAK Timleriyle Sağlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, tatilcilerin güvenliğini sağlamak için 7/24 görev yapıyor. Tatbikatlarla hazırlanan ekip, kaybolma ve yaralanma durumuna anında müdahale ediyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, tatilcilerin güvenliği için her an göreve hazır bekliyor.

İstanbul ile Ankara arasında, Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan Kartalkaya'da, tatilcilerin huzuru ve can güvenliği Bolu Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timleri tarafından sağlanıyor.

JAK timleri, kar kalınlığının 75 santimetreye kadar ulaştığı bölgede belirli aralıklarla yapılan tatbikatlarla yaralanma, kaybolma ve mahsur kalma gibi olaylara karşı hazır hale geliyor.

Toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pist, 3 telesiyej ve 13 teleski yer alan Kartalkaya'da, kar yağışı ve sis nedeniyle kaybolanlar için 90 farklı noktaya "acil çağrı" butonu yerleştirildi.

Olumsuz bir durumla karşılaşanların butonlardan birine basarak bulundukları yeri bildirmesi üzerine JAK timleri, yardım talebine karşılık veriyor.

Toplam 2 bin 200 yatak kapasiteli otellerin misafirlerini kabul etmeye başladığı Kayak merkezinde JAK timleri, arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikatta senaryo gereği, teleferikte mahsur kalan ve kayak yaparken düşüp yaralanan kişilere müdahale edildi.

Buna göre, teleferikte mahsur kalan tatilci 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen JAK timleri, teleferikte mahsur kalan tatilciyi dağcılık ekipmanlarını kullanarak bulunduğu yerden kurtardı.

Daha sonra tatilci, kar motoruyla kaldığı otele bırakıldı.

İkinci senaryoda ise pistte düşüp yaralanan kayakçının kurtarılması için çalışma başlatıldı. Kar motoruyla bölgeye gelen JAK timleri, tatilciyi ilk müdahalenin ardından sedyeyle ambulansa taşıdı.

Bölgede görevlerini 7 gün 24 saat esasına göre sürdüren JAK timleri, geçen kayak sezonunda 356'sı mahsur kalma, 420'si yaralanma, 21'i kaybolma olmak üzere 797 olaya müdahale etti.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Resmi Gazete bugün (6 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! RESİMLİ CUMA MESAJLARI 6 Aralık: En yeni Cuma mesajları neler? Kısa, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları hangisi? Hadisli ve en güzel Cuma mesajları! 6 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 6 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 6 Aralık Cuma mesajları! Anlamlı, ayetli, dualı, kısa cuma mesajları... 6 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? GELİNİM MUTFAKTA 6 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 6 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Ahmet Köse kimdir, neden istifa etti? Yeni İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız AtandıYeni İstanbul İl Emniyet Müdürü kim oldu? İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız kimdir? Yeni Adıyaman İl Emniyet Müdürü kim oldu? Adıyaman İl Emniyet Müdürü Alper Uzman kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.