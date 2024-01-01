Kartalkaya Kayak Merkezinde Yeni Yıl Coşkusu
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezinde yeni yıl coşkusu yaşanıyor. Yerli ve yabancı tatilciler, canlı müzik eşliğinde akşam yemeği yiyerek eğlendi. Havai fişekler eşliğinde yeni yıla giren tatilciler, ateşlerin etrafında ısınmaya ve eğlenmeye devam etti.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezinde yeni yıl coşkusu yaşanıyor.
Yeni yıla kayak merkezinde girmek isteyen yerli ve yabancı tatilciler, kaldıkları otellerde canlı müzik eşliğinde akşam yemeği yedi ve doyasıya eğlendi.
Daha sonra tatilciler otellerinden dışarı çıkarak yakılan ateşlerle ısınmaya ve eğlenmeye devam etti.
Yapılan geri sayımın ardından tatilciler havai fişekler eşlinde yeni yıla girdi.