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Kartalkaya Kayak Merkezi Yılbaşı İçin Hazır

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Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi, yılbaşı öncesinde otel doluluk oranının yüzde 80'e ulaştığını ve pistlerdeki kar kalınlığının 1 metreye çıktığını açıkladı. Sezon açılışının yapıldığı Kartalkaya, kayak severler için ideal bir tatil noktası oldu.

Kartalkaya yılbaşına hazır

BOLU - Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan ve 2 bin 200 metre rakımda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yılbaşı öncesinde otellerde doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.

Bolu'nun merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 200 metre rakımda bulunan Kartalkaya'da 15 Aralık itibarıyla sezon açılışı yapıldı. Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışıyla birlikte pistlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Günün farklı saatlerinde sık sık yapay kar takviyesi yapılarak pistlerdeki kar kalınlığı artırılmaya devam ediyor. Kartalkaya kayak merkezleri yaklaşan yılbaşı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Kayak merkezi, uzunluğu 75 kilometreyi bulunan 25 pistte kayak ve snowboard imkanı sunuyor. Bölgedeki 2 bin yatak kapasiteli 5 otelde, rezervasyonlar yüzde 80'e ulaştı. Yılbaşında ise otellerdeki doluluk oranı yüzde yüze ulaşması bekleniyor.

"Uludağ'a göre bence daha iyi"

Kayak yapmaya gelen Kubilay Kaptanoğlu, "Kayak çok güzel. Kız arkadaşımla kayak yapmaya geldik. Hava dün daha iyiydi. Bugün biraz sisli. Ama pistlerde ışıklandırma iyi olduğu için yolumuzu bulabiliyoruz. Uludağ'a göre bence daha iyi" dedi.

Kartalkaya Kayak Merkezi Yılbaşı İçin Hazır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Güncel
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