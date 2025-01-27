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Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Yangınla İlgili İncelemeler Sürüyor

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Yangınla İlgili İncelemeler Sürüyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan bir ekip, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili incelemelerde bulundu. Yangında 78 kişi yaşamını yitirmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personelinden oluşan ekip, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yanan otelde incelemelerde bulundu.

Kayak merkezinde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin soruşturma sürüyor.

Kayak merkezine gelen 5 Bakanlık personelinden oluşan inceleme ekibi, güvenlik önlemleri alınmasının ardından otele girdi.

Yangın mahallinde yaklaşık 1,5 saat inceleme yapan ekip, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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