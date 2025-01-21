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Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Yangında Vefat Sayısı 10'a Yükseldi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a, yaralı sayısının ise 32'ye ulaştığını açıkladı. Olayla ilgili müdahale devam etmektedir.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında vefat edenlerin sayısının 10'a, yaralı sayısının 32'ye yükseldiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bugün saat 03.27'de Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarının alındığını belirtti.

Yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edildiğini ve çalışmaların devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Maalesef vefat edenlerin sayısı 10'a, yaralı sayısı 32'ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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