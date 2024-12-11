Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Kar Yağışı Devam Ediyor

Türkiye'nin önemli kış turizmi destinasyonlarından Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta, Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan merkezde, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Yapay karlamayla kar kalınlığının 75 santimetreye ulaştığı pistlerin bulunduğu merkezde şu an iki otel hizmet veriyor. Tesisteki diğer 3 otel ise sezon açılışını yapacakları 15 Aralık'ı bekliyor.

Bu arada kar yağışı, Sarıalan ve Aladağ yaylarında da etkisini gösteriyor.