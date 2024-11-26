Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Kar Yağışı Devam Ediyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Köroğlu Dağı'nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan merkezde 3 gündür süren aralıklı yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi geçti.

Her yıl 15 Aralık ve sonrasında sezonun açıldığı merkezin, yağışın devam etmesi halinde bu yıl misafirlerini daha erken ağırlaması bekleniyor.

Kayak merkezindeki 2 bin yatak kapasiteli 5 otelin yöneticileri, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan pistlerdeki kar kalınlığı ve kalıcılığının istenilen düzeye ulaşması durumunda sezonu erken açmayı planlıyor.