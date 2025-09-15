Kartalkaya davasında savcılık duruşmaya 1 hafta kala mütalaasını mahkemeye sundu (2)- Yeniden

BOLU'da kayak merkezi Kartalkaya'da 21 Ocak 2025'te Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığı 22 Eylül'de yapılacak ikinci duruşma öncesi 1'nci Ağır Ceza Mahkemesine esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcılığın mütalaasında tutuklu sanıklardan otelin sahibi Halit Ergül, damadı ve otel genel müdürü Emir Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve muhasebe müdürü Kadir Özdemir için 78 kişiyi olası kastla öldürmek, 35 kişiyi olası kastla yaralamak suçundan ceza talep edilirken Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu ile kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras hakkında ise 'Bilinçli taksirle ' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı 22 Eylül'de yapılacak ikinci duruşma öncesi 1'nci Ağır Ceza Mahkemesine esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada tutuklu sanıklardan otelin sahibi Halit Ergül, damadı ve otelin genel müdürü Emir Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve muhasebe müdürü Kadir Özdemir'in dahil oldukları yönetim ve karar alma süreçleri kapsamında gerekli teknik alt yapıyı oluşturmadıkları, bu kapsamda; Grand Kartal Otelde acil bir durumun haber verilmesi için otomatik ses mesajları ve canlı ses mesajları yayınlanarak binadaki kişilerin durumdan haberdar edilmesini sağlayacak acil durum anons sistemini bulundurmadıkları, yangın algılama ve uyarı sistemlerini gerektiği şekilde faaliyete geçirmedikleri, otel personeline yangın ve acil durum eğitimi verilmesini sağlamadıkları, çalışanlara yangın tatbikatı yaptırmadıkları, otelin kaçış merdiveninin, merdiven kapılarının, tahliye kapılarını gereken özellikleri taşır hale getirmedikleri, otelde yağmurlama sistemini kurmadıkları, otel merdivenlerinde doğal veya mekanik yolla duman tahliyesini sağlayan bir sistem bulundurmadıkları, merdivenlerde acil durum aydınlatma düzeneğini kurmadıkları, yangın kaçış levhalarını, yangın kaçış yönlendirmelerini gerektiği gibi yapmadıkları, otelde kalanlara alternatif çıkış imkanını sağlamadıkları, otelde 2022 yılından sonra İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmedikleri, asansörleri mevzuata uygun hale getirmedikleri, yangının hızla büyümesine neden olan LPG'yi bina içi tesisatı projesiz ve onaysız şekilde kullandıkları, tüm bu eksikliklere rağmen otelde 2024-2025 yılında sezon açılışı yapılarak otele müşteri kabul ettikleri, 16 Aralık 2024 tarihinde Bolu Belediyesi İtfaiye görevlileri tarafından yangın güvenliği yönünden eksikliklerin tespit edilmesine ve bu eksikleri bilmelerine rağmen önlem almadıkları, bu eksiklikleri yerine getirmedikleri gibi 16 Aralık 2024 tarihinde yapılan denetimin iptali için sanık Halit Ergül'ün onayı, sanık Emir Aras'ın talimatı ve Kadir Özdemir'in başvurusu ve işlemleri takibi ile denetimin iptal edildiği, denetimin iptali için sanık Ahmet Demir'in sanık Sedat Gülener ile irtibata geçtiği ve iptal yönünde görüşme yaptığı, bu şekilde Belediye İtfaiye Müdürlüğüne başvurarak eksikliklerin tespit edildiği denetimin iptalini sağlayan sanıkların eksikliklerin giderilmesi ve gerekli önlemlerin alınması yoluna gitmeden otelin işletilmesine devam ettikleri, yukarıda belirtilen eksiklikler nedeniyle meydana gelen olayda, sanıklar Halit Ergül, Emir Aras, Ahmet Demir ve Kadir Özdemir hakkında öngörmekle birlikte gerçekleşmeyeceği düşünülen ve istenmeyen bir neticeden bahsedilmeyeceği, bunun da ötesine geçilerek ve bilinçli taksir unsurları aşılarak, bu şekildeki kanun, yönetmelik ve işin oluruna aykırı davranışlar ile sanıkların karar alma süreci içerisinde bulunmaları, alacakları kararlarla itfaiye denetiminde belirtilen eksiklikleri giderme kudretinde olmaları ve şirketteki pozisyonları gereği eksikliklerin tespit edildiği itfaiye denetimin iptal edilmesinin ve eksiklikleri derhal gidermemenin yangın güvenliği yönünden yüksek risk oluşturduğunu bilmelerine rağmen, 'olursa olsun' mantığı ile hareket ederek bu risklerin önüne geçmek için her hangi bir girişimde bulunmayarak, gerçekleşen bu neticeden olası kastları ile sorumlu oldukları ifade edilerek 78 kişiyi olası kastla öldürmek, 35 kişiyi olası kastla yaralamak suçundan ceza talep edildi.

Mütalaada ayrıca otelin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras'ın ise yönetim ve karar alma süreçleri kapsamında gerekli teknik alt yapıyı oluşturmadıkları, bu kapsamda Grand Kartal Otelde acil bir durumun haber verilmesi için otomatik ses mesajları ve canlı ses mesajları yayınlanarak binadaki kişilerin durumdan haberdar edilmesini sağlayacak acil durum anons sistemini bulundurmadıkları, yangın algılama ve uyarı sistemlerini gerektiği şekilde faaliyete geçirmedikleri, otel personeline yangın ve acil durum eğitimi verilmesini sağlamadıkları, çalışanlara yangın tatbikatı yaptırmadıkları, otelin kaçış merdiveninin, merdiven kapılarının, tahliye kapılarını gereken özellikleri taşır hale getirmedikleri, otelde yağmurlama sistemini kurmadıkları, otel merdivenlerinde doğal veya mekanik yolla duman tahliyesini sağlayan bir sistem bulundurmadıkları, merdivenlerde acil durum aydınlatma düzeneğini kurmadıkları, yangın kaçış levhalarını, yangın kaçış yönlendirmelerini gerektiği gibi yapmadıkları, otelde kalanlara alternatif çıkış imkanını sağlamadıkları, otelde 2022 yılından sonra İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmedikleri, asansörleri mevzuata uygun hale getirmedikleri, yangının hızla büyümesine neden olan LPG'yi bina içi tesisatı projesiz ve onaysız şekilde kullandıkları, tüm bu eksikliklere rağmen otelde 2024-2025 yılında sezon açılışı yapılarak otele müşteri kabul ettikleri, 16 Aralık 2024 tarihinde Bolu Belediyesi İtfaiye görevlileri tarafından yangın güvenliği yönünden eksikliklerin tespit edilmesine ve bu eksikleri bilmelerine rağmen önlem almadıkları, bu eksiklikleri yerine getirmedikleri, sanıkların yönetim kurulu üyesi olmaları nedeniyle belirtilen eksiklikleri yerine getirmeyerek sonucu öngörmelerine rağmen tedbir almadıkları, sanıkların otele ilişkin yangın güvenliği yönünden tespit edilen eksikliklerin yazılı olduğu 16 Aralık 2024 tarihinde yapılan denetimin iptal edilmesine yönelik eylemde bulundukları ya da emir ve talimat verdiklerine dair dosya kapsamında tespit bulunmadığı bu nedenle gerçekleşen sonucun sanıklar tarafından öngörüldüğü ancak eksikliklerin giderilmesine yönelik emir ve talimatta bulunma pozisyonunda olmalarına rağmen yönetim kurulu üyesi olarak bu görevlerini yerine getirmedikleri ve bu şekilde kusurlu oldukları belirtilerek 'Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne ve Yaralanmasına Neden Olma Suçu' kapsamında cezalandırılması istendi.

Başsavcılık mütalaasında ayrıca otelin müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe müdürü yardımcıları Cemal Özer, Mehmet Salun, otelin teknik sorumluları Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, otelin kahvaltı şefi Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, otelin kafesini işleten Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri olan İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ve çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın, Muharrem Şen'in 'Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne ve Yaralanmasına Neden Olma Suçu' kapsamında cezalandırılması istendi.

Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdare Ruhsat Şube Müdürü Yeliz Erdoğan ve Mehmet Özel'in ise 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Mütalaada ayrıca Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye eri İrfan Acar hakkında ise 'Olası kastla öldürme' 'Olası kastla kasten yaralama', suçlarından cezalandırılmaları istendi.