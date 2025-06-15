Kartalkaya'daki yangında yaşamını yitiren Ala Dora Türkmen'in kitabı okurla buluştu

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Ala Dora Türkmen'in de aralarında yer aldığı üç lise öğrencisinin hazırladığı çocuk kitabı okurlarla buluştu.

Penguen Kitabevi Göztepe'de gerçekleştirilen tanıtım etkinliğine katılan Çocuk Eğitim Derneği Genel Müdürü Melike Argiş, "Dikenli ve Arkadaşları" adlı kitabın hikayesini AA muhabirine anlattı.

Kitabın Ala Dora Türkmen, Defne Ada Kınaş ve Zeynep Kahraman tarafından, derneğin desteğiyle okuyucunun beğenisine sunulduğunu dile getiren Argiş, "Bize geldiler, birlikte çalışmalar yaptık. Daha sonra 'İkimiz yazacağız, birimiz de çizeceğiz.' dediler ve kitabı hazırlamaya başladılar. Proje 2024'te başladı sonra araya yaz tatili girdi. Eylül ayında tekrar bir araya geldik. Kitabın işaret dili çevirilerini, anlatımlarını da onlar yapacaklardı. Sömestr tatilinde hepsiyle yazıştık. Ala, 'Ben ailemle kar tatiline gidiyorum, ikinci hafta yapabilir miyiz?' dedi ve daha sonra o tatsız olay yaşandı." dedi.

"Bir sınıfımıza Ala'nın adını verdik"

Olayın ardından çok üzüldüklerini ve günlerce ağladıklarını belirten Argiş, "Zeynep ve Ada kitabı bitirmek istediklerini söylediler. Ardından işaret diliyle anlatımı, prodüksiyonu yapıldı ve Ceres Yayınları vesilesiyle biz bu kitabı bastık. Proje ilk oluşturulduğunda kitabın gelirlerini işitme engelli çocuklara aktaracaktık. Öyle güzel bir amaç için yola çıkmıştık ama bugün iki farklı olay için kitabımızı tanıtıyoruz. Hem genç arkadaşlarımızı onurlandırıyoruz hem de Ala'mızı anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Argiş projenin çok gurur verici ama aynı zamanda çok da üzücü olduğunu vurgulayarak, "Dernekte Eylül'de okul açılacak, aileyi ve projeye katılım sağlayanları davet edeceğiz. Bir sınıfımıza Ala'nın adını verdik ve açılışını yapacağız." şeklinde konuştu.

"Bunu Ala ile yapmayı çok isterdik"

Kitabın yazarlarından Defne Ada Kınaş, Ala Dora Türkmen ile projeye 10. sınıfta başladıklarını aktararak, "Bunu Ala ile yapmayı çok daha fazla isterdik ama ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Biz de onun yerine ve onun adına böyle güzel bir lansmanı ona armağan ederek ve onu anmak için yapmak istedik. Hem kitabımızı ülkemizle paylaşmak hem de Ala'yı anmak istiyoruz." dedi.

Kınaş, kitabın Dikenli isminde bir kirpi hakkında olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu kirpi kendini sevmeyi öğreniyor kitap süresince. Kitap kendini sevmenin arkadaşlık kurmasında, kendini kabul ettirmede ona nasıl yardımcı olduğunu ele alan küçük bir süreci anlatıyor. Çocuklara da yardımcı olması amacıyla böyle bir kitap yazmak istedik."

"Ala'nın hayallerini gerçekleştirmekten gururluyuz"

Kitabın çizeri Zeynep Kahraman, kitabın iki senelik emek sonucunda ortaya çıktığını dile getirerek, "Başladığımız zamandan beri gerçekten unutulmaz ve heyecanlı bir yolculuk oldu. Ala'nın da bizim de en büyük hayalimiz bugünkü gibi büyük bir etkinlik düzenlemekti. Ala ile beraber başladığımız için sonuna beraber ulaşamamak tabii ki çok üzücü ama ben ve Defne, Ala'nın yarıda kalmış hayallerini gerçekleştirmekten gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kahraman, kitap projelerine devam etmek istediklerine işaret ederek, "Ala kitabı bir seriye dönüştürmeyi çok istiyordu. İkinci kitap olarak flamingo hayvanıyla ilgili bir şey yapmak istiyordu. Biz de bunu devam ettirmek istiyoruz. Kendisinin bu seriyle alakalı çok fazla fikirleri vardı. Umarım gelecekte de Dikenli ve arkadaşlarının hikayelerini anlatmaya devam ederiz." dedi.

"Hiçbir aile evlatsız, hiçbir evlat da ailesiz kalmasın"

Ala Dora Türkmen'in ablası Pelin Türkmen ise Kartalkaya'daki yangında babası Nedim Türkmen ve kardeşleri Yüce ve Ala Türkmen'i kaybettiğini paylaşarak, şunları ekledi:

"Ala ve arkadaşlarının çıktığı, üç yazarlı bir projeydi bu. Kitap yazılmıştı ama proje yarım kalmıştı. Çocuk Eğitim Derneği ve Ala'nın arkadaşları sayesinde tamamlandı. Kitabın bütün geliri işitme engellilere aktarılacak. Bugün Ala önlenebilir bir faciadan dolayı aramızda değil. Bu proje onun hayaliydi. Yine çocuklara dokunacak. O gün Ala sosyal medyadan bize bir mesaj bıraktı. Instagram'da bir yardım çağrısında bulundu ama yardım çağrısı yardım çığlığına dönüştü. Umarım yardıma ihtiyacı olan her çocuğa destek olmuş oluruz ve bu proje yerini bulur."

Bugünün Babalar Günü olmasına rağmen kendisinin kutlayamadığını söyleyen Türkmen, "Umarım bu tür facialarda başka hiçbir aile evlatsız, hiçbir evlat da ailesiz kalmasın." ifadelerini kullandı.???????

Pelin Türkmen, bundan sonraki hedeflerinin çocuklara yardımın ivedilikle ulaşması olduğunu vurgulayarak, "Orada 36 çocuğumuzu kaybettik. Sadece benim kardeşlerim değil. Hepsi hayatlarının en üretken çağında gittiler, babam da öyle. Orada annesiyle, babasıyla beraber ölen bir sürü çocuk var." dedi.

Ala Dora Türkmen'in adını projelerle de yaşatılması gerektiğini ifade eden Türkmen, "Bunun bir çocuğun daha başına gelmesini engelleyebilirsek, bir ailenin daha dünyası bu şekilde başına yıkılmazsa başarı budur. Ala burada olmayı, bu lansmana katılmayı çok isterdi. O herkesle iletişim kurmayı çok severdi. Ala'yı korumak bizim sorumluluğumuzdu ama koruyamadık. Diliyorum ki bundan sonra öbür çocukları koruyabilelim, önlenebilir facialarda yapılması gerekeni yapalım. Tek dileğim bu. Bütün kalbimle bunu istiyorum." şeklinde konuştu.

Tanıtım programının ardından yazar Defne Ada Kınaş ve çizer Zeynep Kahraman, okurların kitaplarını imzaladı.

"Dikenli ve Arkadaşları" kitabıyla birlikte işitme engelli çocukların erişimi için işaret dili çevirisi içeren videolar da hazırlandı. İşitme engelli çocuklar, kitabın sayfalarında yer alan QR kodları okutarak videolara erişebiliyor.