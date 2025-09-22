Kartalkaya'daki Otel Yangını... Abdurrahman Gençbay: "Organize Kötülüğün Bu Duruşmasında Verilecek Karar, Cezasızlık Algısının Yıkılmasına Vesile...

Haber: Esra TOKAT / Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(BOLU) - Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin davanın ikinci duruşması öncesi aileler duruşmanın görüleceği salon önünde açıklama yaptı. Yangında doktor oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden Danıştay 9. Dairesi Başkanı Abdurrahman Gençbay, "Toplumları içten içe kemiren en önemli şey cezasızlık algısının yaygınlaşmış olmasıdır. Bu algı eğer toplumda yaygınlaşırsa artık önüne gelen suç işleme özgürlüğünü kendinde bulur. İşte bugün burada ikinci duruşması devam eden Kartalkaya faciası ya da organize kötülüğün bu duruşmasında verilecek karar, toplumda bu algının yıkılmasına vesile olacaktır diye inanıyorum" dedi. Açıklamanın ardından aileler, renkli balon uçurdu.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin, 19'u tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davaya, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor.

İzleyicilerin fazla olması nedeniyle, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda hazırlanan duruşma salonunda görülen duruşma öncesi, yangında yakınlarını kaybeden aileler açıklama yaptı.

Yangında doktor oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden Danıştay 9. Dairesi Başkanı Abdurrahman Gençbay, şunları söyledi:

"Organize kötülük olarak nitelendirdiğimiz Kartalkaya felaketinde ikinci duruşma başlamak üzere. Bugüne kadar çok zorlu bir süreçten geçtik. Birinci duruşmada çok uzun süreli bir duruşma sürecini izledik. Bu süreçten sonra şimdi esas hakkında savcı bey mütalasını verdi. Bugüne kadar bu mahkemede yürütülen yargılama faaliyeti, adil bir yargılamanın nasıl olması gerektiğini topluma da dünyaya da gösterdi. Bundan sonra da bu yargılamanın aynı adaletli bir şekilde devam edeceğine olan inancımız da tamdır.

"Toplum vicdanındaki beklentileri karşıladığı takdirde artık bu toplumda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Bu dava sadece 78 can için hüküm ifade etmeyecek. Bu davada verilecek karar, toplum vicdanına dokunduğu takdirde, toplum vicdanındaki beklentileri karşıladığı takdirde, artık bu toplumda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çok şey değişecektir. Hep üzerinde ısrarla durduğum gibi, toplumları içten içe kemiren en önemli şey, cezasızlık algısının yaygınlaşmış olmasıdır. Bu algı, eğer toplumda yaygınlaşırsa artık önüne gelen suç işleme özgürlüğünü kendinde bulur. İşte bugün burada ikinci duruşması devam eden Kartalkaya faciası ya da organize kötülüğün bu duruşmasında verilecek karar, toplumda bu algının yıkılmasına vesile olacaktır diye inanıyorum. Artık yapanların yanına kar kalmadığı bir dönem gelecektir diye inanıyorum. Artık burada her altına imza atan kamu görevlisinden, bu işletmeyi işleten bütün sorumlulara kadar insan hayatını öncelemeyen hiçbir şeyin artık bu toplumda yeşermeyeceğini, tutunmayacağını bu karar önümüze çıkaracaktır inşallah."

"Bolu'da otelin yapılışından bugüne görev yapan tüm valilerin de bu organize kötülüğün bir parçası olduğuna inanıyoruz"

Gençbay, bu davanın başlangıçta eksik başladığını ancak bu eksikliklerin önümüzdeki süreçte tamamlanacağına inandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Eksiklik şuydu; bu organize kötülük, bir zincirin halkası gibi sadece bugün burada yargılanmakta olan sanıklar için geçerli olan bir durum değildir. Bu sanıkları denetlemeyen, gözetim görevini yerine getirmeyen ve bunları adeta bu organize kötülüğe teşvik eden kimi kamu görevlilerinin yargılanması henüz gerçekleşmemiştir. Bu süreç, Danıştay 1. Dairesi'nde devam etmektedir. Oradan da özellikle Turizm Bakanlığı'nın denetim ve gözetimden sorumlu kamu görevlileriyle ilgili, Çalışma Bakanlığı'nın yine denetim ve gözetimden sorumlu kamu görevlileriyle ilgili ve üzerine basa basa söylüyorum; Bolu ilinde bu otelin yapılışından bugüne kadar, bu facianın ortaya çıktığı ana kadar görev yapan tüm valilerin de bu organize kötülüğün bir parçası olduğuna inanıyoruz ve bunların da yargı önünde hesap vereceği zamanın gelmesinin çok yakın olduğuna inanıyoruz. Bunun için gayretlerimiz devam ediyor. Hem Başsavcılığımızın hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımızın bu yönde girişimleri vardır. İnşallah bunu da neticelendirdiğimiz takdirde bu dava, Türkiye için, bu toplum için, bu insanlar için bir dönüm noktası olacaktır. Artık hep eleştirdiğimiz yargıya olan güven hususunun da belki tekrar geri döndüğü ve toplumda yargı algısının ve adalet algısının yerleşmeye başladığı bir dönüm noktası olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle ben duruşmaların adil, tarafsız, yansız bir şekilde bundan öncekinde olduğu gibi cereyan etmesini diliyorum."

"Artık her olayda sorumluların cezalandırılacağı, kamuoyunun inancını geri getirecek adil bir karar istiyoruz"

Yangında çocukları ve torunları da olmak üzere toplam 8 yakınını kaybeden müşteki Yüksel Gültekin ise şunları söyledi:

"Bizim için bu meselenin gündemde olması çok önemli. Bu mesele kamuoyunun gündeminde olursa netice itibarıyla, baştan beri söylediğimiz gibi bu 78 evladımızı, kardeşimizi katledenlerin, bunda parmağı olanların tümünün yargının önüne çıkarılıp adil bir yargılama olmadan bizim yüreğimiz su soğumaz. Kamu vicdanı tatmin olmaz. Dolayısıyla bu konuyu gündemde tuttuğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün tam 240 gün oldu. Netice itibariyle 8 ayı tamamladık. Evlatlarımız inşallah cennettelerdir, nur içinde yatıyorlardır. Herkesin şunu çok açık bir şekilde bilmesini istiyorum; biz her geçen gün aileler olarak daha da kendi aramızda kenetleniyoruz. Biz bu olayın tüm failleri kamuoyunda gün yüzüne çıkıp yargılanıncaya kadar, yani Turizm Bakanlığı'nın üç tane personelinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın emekli bir personelinin önümüze getirerek 'sorumlu bu' demesini aklımızla alay edilmesi olarak kabul ediyoruz ve asla kabul etmiyoruz.

Biz buradan şöyle bir karar bekliyoruz; ailelerin yüreğine su serpecek, bu korkunç cinayette sorumluların cezalandırılmasını kamuoyu görecek, kamuoyunun vicdanı tatmin olacak ama en önemlisi de yargıda bu tür kararlar çok olmaz. Biz örnek teşkil edecek bir karar bekliyoruz. Yani bu olayda örnek teşkil edecek, artık her olayda sorumluların cezalandırılacağı, kamuoyunun inancını geri getirecek adil bir karar istiyoruz.

"Yangından kaçırılacak mal kalmadı"

Bir hususa daha değinmek istiyorum. Bu ikinci duruşma. İkinci duruşmada daha bir takım ara kararlar yerine gelmeden, müştekilerin bir kısmı dinlenmeden, yangından mal kaçırır gibi Sayın Savcı'nın mütala vermesini anlamış değiliz. Yangından kaçırılacak mal kalmadı. Bizim evlatlarımızın tümü yangında yandı. Artık bizim acelemiz yok. Biz hızlı değil, kamuoyunun gözünden kaçırılmış bir karar değil, biz adil bir karar bekliyoruz. Dolayısıyla buna olan inancımızı koruyoruz. Bu mücadelemiz sürecek. Mahkemenin tüm bu hususları gözeterek adil bir karar vereceğini düşünüyoruz. Bugün bir karar beklemiyorum ben. Ama sizden ricam şu; lütfen ilginizi ve desteğinizi esirgemeyin. Lütfen bizim yanımızda olun. Bu mücadele yalnızca bizim mücadelemiz değil. Burada görüyorsunuz ki hakikaten aklın almayacağı organize bir kötülük çetesiyle ve suç örgütüyle karşı karşıyayız. İnanılır gibi değil."

Açıklamaların ardından aileler, faciada hayatını kaybedenler adına 78 adet renkli balonu uçurdu. Tekin, "Ben hep evlatlarımın mezarlarına hep balon asıyorum. Burada da temsili olarak da bu balonları havalandırıyoruz şimdi. İnşallah onlar bizi duyuyorlardır" dedi.