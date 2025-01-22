Kartalkaya'da Yangında Hayatını Kaybedenler için Cenaze Töreni Düzenlendi
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kaya Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Ceren Yaman ve kızı Lalin Doğan için cenaze namazı Bolu Bilal-i Habeşi Camisi'nde kılındı. Törene Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da katıldı.
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında yaşamını yitiren anne ve kızı için cenaze töreni düzenlendi.
Grand Kaya Otel'de dün çıkan yangında hayatını kaybeden Ceren Yaman ve kızı Lalin Doğan için ikindi vakti Bolu Bilal-i Habeşi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Cenazeye, aile yakınlarının yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldı.
Cenazeler, Erbaş'ın kıldırdığı namazın ardından defnedilmek üzere Paşaköy Mezarlığı'na götürüldü.