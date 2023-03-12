Kartalkaya'da tatilciler kar yağışı eşliğinde kayak yaptı Kartalkaya'da kar yağışı etkisini artırdı Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve kayak sezonunda yerli ve yabancı binlerce turistin tatil için geldiği Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Kartalkaya'da tatilciler kar yağışı eşliğinde kayak yaptı

Kartalkaya'da kar yağışı etkisini artırdı

BOLU - Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve kayak sezonunda yerli ve yabancı binlerce turistin tatil için geldiği Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor. Tatilciler kar yağışı eşliğinde kayak yapmaya devam ediyor.

Bolu'nun kış turizmi açısından en önemli turizm merkezi olan ve 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin en çok tercih ettikleri Kartalkaya Kayak Merkezi sezon sonuna yaklaşıyor. 5 otel 2 bin yatak kapasitesi ile sezon boyunca yerli ve yabancı turistleri misafir etmeye devam ediyor. Şehir merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezinde kar kalınlığı bir metrenin üzerinde bulunuyor. Kar yağışının hakim olduğu Kartalkaya'da kayakseverler uzun pistlerde kayak yaparak vakit geçirdi. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 26 Mart'ta kayak sezonu sona erecek.

"İstanbul'a yakınlığı güzel"

İstanbul'dan kayak merkezine gelen Oğuz Emre Yaşar, "Kartalkaya güzel. Bugün hava durumu da iyi. Dün çok kar yağdı, çok fırtına vardı ama bu hafta güzelce kayılabilir. Buraya zaten senelerdir geliyoruz. Bu dördüncü gelişimiz. İstanbul'dan geliyoruz. Seviyoruz Kartalkaya'yı. Bugün bizim son günümüz, o yüzden biraz içimiz buruk. İstanbul'a yakınlığı güzel. Otelleri güzel. Hizmet çok güzel. Kayseri'yi de seviyorum ama burası da güzel" dedi.