Kartalkaya'da snowboard yaparken kaybolan kişi bulundu
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde snowboard yaparken kaybolan tatilci, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde snowboard yaparken kaybolan tatilci, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı Kartalkaya Karakolu'nda görev yapan JAK timi, bir tatilcinin snowboard yaparken sis nedeniyle pistten çıkarak kaybolduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Harita üzerinde yapılan incelemenin ardından kar motorlarıyla bölgeye hareket eden ekipler, Y.K. isimli tatilciye Kantuzla Yaylası mevkisinde ulaştı.
Bulunduğu yerden alınarak karakola getirilen tatilci, daha sonra kaldığı otele geçti.
Kaynak: AA / Güncel