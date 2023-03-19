Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kartalkaya'da snowboard yaparken kaybolan kişi bulundu

Güncel Haberler

Kartalkaya'da snowboard yaparken kaybolan kişi bulundu

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde snowboard yaparken kaybolan tatilci, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde snowboard yaparken kaybolan tatilci, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Kartalkaya Karakolu'nda görev yapan JAK timi, bir tatilcinin snowboard yaparken sis nedeniyle pistten çıkarak kaybolduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Harita üzerinde yapılan incelemenin ardından kar motorlarıyla bölgeye hareket eden ekipler, Y.K. isimli tatilciye Kantuzla Yaylası mevkisinde ulaştı.

Bulunduğu yerden alınarak karakola getirilen tatilci, daha sonra kaldığı otele geçti.

Kaynak: AA / Güncel

Kayak Merkezi Kartalkaya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title