Kartalkaya'da pistten çıkarak kaybolan 8 kişiyi JAK timi kurtardı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kayak ve snowboard yaptığı sırada pistten çıkarak kaybolan 8 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timince kurtarıldı.

Kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu Kartalkaya'da kayak ve snowboard yaparken yağış ve sis nedeniyle pistten çıkarak kaybolan 8 kişilik 3 grup, JAK timini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine Ramazanbeyderesi mevkisine kar motorlarıyla kısa sürede ulaşan ekipler, tatilcileri kurtardı.

Kar motorlarıyla konakladıkları otele getirilen Ali G, Turgay G, Furkan Y, Berkhan Ö, Ahmet Ö, Ömer Ç, Metin Y. ve yabancı uyruklu bir kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.