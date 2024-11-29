Kartalkaya'da Kış Manzaraları ve Kayak Sezonu Hazırlıkları Başladı
Bolu'ya yakın Kartalkaya Kayak Merkezi, etkili kar yağışının ardından güzel kar manzaralarıyla beyaza büründü. Kayak merkezindeki oteller, sezonun açılması için hazırlıklarını tamamlayarak misafirlerini bekliyor.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'ya ulaşım sağlanan yoldaki kar manzarası, güzel görüntü oluşturdu.
Bolu'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ne giden yol, kentte hafta sonundan itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.
Sarıalan bölgesinde bulunan ağaçlar ile yol kenarlarındaki alanlarda oluşan kar manzarası, havadan görüntülendi.
Öte yandan, kayak merkezinde 2 bin 200 yatak kapasiteli 5 otel, hazırlıklarını tamamlayarak sezonun açılmasını beklemeye başladı.
Pistlerinde yapay karlama sistemi kullanan 2 otel 6 Aralık'tan, diğer oteller ise 13 Aralık'tan itibaren misafirlerini kabul edecek.