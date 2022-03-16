"Kartalkaya'da kayak sezonu nisana uzayabilir" - Haberler

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"Kartalkaya'da kayak sezonu nisana uzayabilir"

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezonun kar yağışının sürmesi halinde nisana uzayabileceği bildirildi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezonun kar yağışının sürmesi halinde nisana uzayabileceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'deki kayak merkezleri arasında kar kalınlığı en fazla 260 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.

Kartalkaya'daki iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, gazetecilere, sezonun en güzel dönemlerini yaşadıklarını belirterek, "Gerçekten güneş, kar, hava muhteşem. Yoğun ilgi var. Bu şekilde giderse kayak sezonunu nisana uzatabiliriz." dedi.

Avcı, kayak merkezinde 3 metreye yakın kar olduğunu belirterek, "Tüm pistler açık. Kar çok olduğu için zevkli ve her yer pist. Ciddi kar yağışı oldu. Kardan dolayı sıkıntımız olmadı. Sezonu iyi geçirdik. İnşallah önümüzdeki senelerde de böyle kar olur. Güzel sezonlar geçiririz." ifadelerini kullandı.

Kartalkaya'da kayak sezonu nisana uzayabilir

Kartalkaya'da kayak sezonu nisana uzayabilir

Kartalkaya'da kayak sezonu nisana uzayabilir

Kartalkaya'da kayak sezonu nisana uzayabilir

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Kayak Merkezi, Kartalkaya, Türkiye, kar, Güncel, Haberler

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