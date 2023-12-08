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Kartalkaya'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kayak merkezinde tipi ve sisin de etkisiyle devam ediyor. Yağışın 4 gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenirken, kar kalınlığının 10 santimetreden 60 santimetreye ulaşması öngörülüyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan kayak merkezinde gece saatlerinde kar yağışı başladı.

Zaman zaman tipi ve sisin de etkili olduğu kayak merkezinde yağışın 4 gün aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

Kayak merkezinde 10 santimetre olan kar kalınlığının yağışla 60 santimetreye ulaşması bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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