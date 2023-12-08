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Kartalkaya'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

8 Aralık 2023 10:54 Son Güncelleme: 10:56 Abone Ol

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kayak merkezinde tipi ve sisin de etkisiyle devam ediyor. Yağışın 4 gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenirken, kar kalınlığının 10 santimetreden 60 santimetreye ulaşması öngörülüyor.