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Kartalkaya'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Kartalkaya'da Kar Yağışı Etkili Oldu
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da kar yağışı etkili oldu. Kayak merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 3 santimetreye ulaştı ve yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da kar etkili oldu.

Kayak merkezinde gece saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, yerini kara bıraktı.

Kar yağışıyla kayak merkezinin çevresi beyaza büründü.

Kar kalınlığının yaklaşık 3 santimetre olduğu kayak merkezinde, yağışın gün boyu ve gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel

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