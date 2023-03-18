Kartalkaya'da kar etkili oluyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan ve kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezinde dün başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığının bir metrenin üzerinde olduğu kayak merkezinde tatilciler, toplam uzunluğu 70 kilometre olan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak vakit geçiriyor.

Kayak merkezinde sezonun 26 Mart'ta sona ermesi bekleniyor.