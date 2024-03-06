Kartalkaya'da En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı,162 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 162, Hakkari'de 156, Sarıkamış'ta 134, Palandöken'de 133, Ergan'da 122, Erciyes'te 70, Yalnızçam'da 62, Yıldız Dağı'nda 50, Haserek'te 46, Uludağ'da 42, Davraz'da 35, Ovacık'ta 25, Denizli'de 23, Kartepe'de 19, Mersivan'da 18, Kop'ta 16, Zigana'da 15, Murat Dağı'nda 13, Ilgaz'da 7, Gevaş'ta 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: