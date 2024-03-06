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Kartalkaya'da En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi

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Kartalkaya kayak merkezi, 162 santimetrelik kar kalınlığıyla en fazla kar birikimine sahip oldu. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla Hakkari'de 156, Sarıkamış'ta 134, Palandöken'de 133, Ergan'da 122, Erciyes'te 70, Yalnızçam'da 62, Yıldız Dağı'nda 50, Haserek'te 46, Uludağ'da 42, Davraz'da 35, Ovacık'ta 25, Denizli'de 23, Kartepe'de 19, Mersivan'da 18, Kop'ta 16, Zigana'da 15, Murat Dağı'nda 13, Ilgaz'da 7, Gevaş'ta 2 santimetre olarak ölçüldü.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı,162 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 162, Hakkari'de 156, Sarıkamış'ta 134, Palandöken'de 133, Ergan'da 122, Erciyes'te 70, Yalnızçam'da 62, Yıldız Dağı'nda 50, Haserek'te 46, Uludağ'da 42, Davraz'da 35, Ovacık'ta 25, Denizli'de 23, Kartepe'de 19, Mersivan'da 18, Kop'ta 16, Zigana'da 15, Murat Dağı'nda 13, Ilgaz'da 7, Gevaş'ta 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez06.03.2024En düşükEn yüksek
HakkariKY-14-2
KartalkayaKY-4-1
SarıkamışKY-52
PalandökenKY-3-2
ErganKKY-30
ErciyesKY-41
KartepeKKY13
UludağKY-20
ÇambaşıKKY14
YıldıztepeKY14
MersivanKY-54
YalnızçamKY-121
IlgazKY-12
Yıldız DağıKKY05
ZiganaY-20
KopKKY-33
DenizliKKY-34
(KY: Kar yağışlı, Y: Yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)

Kaynak: AA / Güncel

Murat Dağı Kartalkaya Hakkari Denizli Erciyes Uludağ Spor Güncel Haberler

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