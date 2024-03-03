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Kartalkaya'da En Fazla Kar Kalınlığı

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Kartalkaya'da kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 162 santimetre olarak kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla Hakkari'de 157, Palandöken'de 140, Sarıkamış'ta 132, Ergan'da 128, Yalnızçam'da 61, Erciyes'te 53, Yıldızdağı'nda 50, Haserek'te 46, Uludağ'da 40, Davraz'da 35, Ovacık'ta 27, Kartepe'de 23, Mersivan'da 21, Kop'ta 20, Denizli'de 17, Zigana'da 15, Gevaş'ta 6, Yıldıztepe ve Ilgaz'da 5 santimetre olarak ölçüldü.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı,162 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 162, Hakkari'de 157, Palandöken'de 140, Sarıkamış'ta 132, Ergan'da 128, Yalnızçam'da 61, Erciyes'te 53, Yıldızdağı'nda 50, Haserek'te 46, Uludağ'da 40, Davraz'da 35, Ovacık'ta 27, Kartepe'de 23, Mersivan'da 21, Kop'ta 20, Denizli'de 17, Zigana'da 15, Gevaş'ta 6, Yıldıztepe ve Ilgaz'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez03.03.2024En düşükEn yüksek
HakkariHKY-143
KartalkayaKY-12
SarıkamışP-73
PalandökenP-60
ErganP-40
ErciyesY-22
KartepeY56
UludağKY-34
ÇambaşıKKY05
YıldıztepeY05
MersivanAB-54
YalnızçamP-123
IlgazKY04
Yıldız DağıKKY04
ZiganaP-35
KopÇB-53
DenizliÇB-47
(P: Puslu, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, Y: Yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, HKY: Hafif kar yağışlı)

Kaynak: AA / Güncel

Kartalkaya Hakkari Denizli Erciyes Uludağ Spor Güncel Haberler

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