Kartalkaya'da En Fazla Kar Kalınlığı
Kartalkaya'da kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 162 santimetre olarak kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla Hakkari'de 157, Palandöken'de 140, Sarıkamış'ta 132, Ergan'da 128, Yalnızçam'da 61, Erciyes'te 53, Yıldızdağı'nda 50, Haserek'te 46, Uludağ'da 40, Davraz'da 35, Ovacık'ta 27, Kartepe'de 23, Mersivan'da 21, Kop'ta 20, Denizli'de 17, Zigana'da 15, Gevaş'ta 6, Yıldıztepe ve Ilgaz'da 5 santimetre olarak ölçüldü.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı,162 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 162, Hakkari'de 157, Palandöken'de 140, Sarıkamış'ta 132, Ergan'da 128, Yalnızçam'da 61, Erciyes'te 53, Yıldızdağı'nda 50, Haserek'te 46, Uludağ'da 40, Davraz'da 35, Ovacık'ta 27, Kartepe'de 23, Mersivan'da 21, Kop'ta 20, Denizli'de 17, Zigana'da 15, Gevaş'ta 6, Yıldıztepe ve Ilgaz'da 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|03.03.2024
|En düşük
|En yüksek
|Hakkari
|HKY
|-14
|3
|Kartalkaya
|KY
|-1
|2
|Sarıkamış
|P
|-7
|3
|Palandöken
|P
|-6
|0
|Ergan
|P
|-4
|0
|Erciyes
|Y
|-2
|2
|Kartepe
|Y
|5
|6
|Uludağ
|KY
|-3
|4
|Çambaşı
|KKY
|0
|5
|Yıldıztepe
|Y
|0
|5
|Mersivan
|AB
|-5
|4
|Yalnızçam
|P
|-12
|3
|Ilgaz
|KY
|0
|4
|Yıldız Dağı
|KKY
|0
|4
|Zigana
|P
|-3
|5
|Kop
|ÇB
|-5
|3
|Denizli
|ÇB
|-4
|7