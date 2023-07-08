Kartalın Trafoya Girmesi Sonucu Çıkan Yangında 1 Milyon TL Zarar

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde trafoya konan kartal, elektrik akımına kapılarak ekili araziye düştü. Kıvılcım nedeniyle çıkan yangında, 130 dönüm buğday ekili alanda yaklaşık 1 milyon TL zarar meydana geldi .

Olay Yeşilhisar ilçesi Karaağıl mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre trafoya konan bir kartal elektrik akımına kapılarak yere düştü ve öldü. Trafodan çıkan kıvılcımın, buğday ekili araziye sıçraması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, araziyi kapladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin ve çiftçilerin de yardımıyla yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü. Yangın sonrası bölgede yapılan incelemede 130 dönümlük buğday ekili alanın yaklaşık 1 milyon TL değerinde zarar gördüğü tespit edildi. (DHA)