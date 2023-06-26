Kartal ve Esenyurt'ta Cami ve Cemevleri Temizlendi

Kurban Bayramı dolayısıyla Kartal ve Esenyurt belediye ekipleri ilçelerde bulunan cami ve cemevlerinde temizlik çalışmalarını tamamladı. Cami ve cemevleri etrafında çevre düzenlemeleri de yapıldı.

Kartal ve Esenyurt'ta Kurban Bayramı dolayısıyla belediye ekiplerince cami ve cemevlerinde temizlik yapıldı.

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı daha rahat, temiz ve huzurlu bir ortamda geçirmeleri için çalışan belediye işçileri ilçelerde bulunan cami ve cemevlerinde temizlik çalışmalarını tamamladı.

Kartal'ın 20 mahallesinde camilerin ve cemevlerinin avlularını ile dış alanlarını yıkandı.

Temizlikle birlikte cami ve cemevleri etrafında çevre düzenlemeleri de belediye ekiplerince yapılıyor.

Esenyurt Belediyesi ekipleri ise cami ve cemevlerine giderek cam, kapı, halılar, ayakkabılık ve diğer sosyal alanların temizliğini yaptı.