Üye Girişi
Haberler

Kartal TEM Bağlantı Yolu'nda Otomobil Yangını

Güncelleme:
Abone Ol

Kartal TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücüler, alevleri söndürmek için seferber oldu.

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, KARTAL TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yangını gören sürücüler, alevleri söndürmek için seferber oldu.

Olay dün saat 15.00 sıralarında, Kartal TEM Bağlantı Yolu'nun Samandıra istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü otomobili emniyet şeridine çekerek araçtan indi. Ardından da, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Durumu gören diğer araç sürücüleri de ellerindeki yangın tüpleriyle yardıma geldi. Alevler sönmeyince, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale edildi. Yangın vatandaşlar tarafıdan söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Haberler

Bakmadan Geçme

Dün gece deprem oldu mu? 16 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 16 Aralık Cumartesi hangi sınav yapılacak? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 16 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Vapur seferleri iptal mi? 16 Aralık vapur seferleri iptal edildi mi? Hangi vapur hatları iptal edildi? Hafta içi maçlar oynanmayacak mı, Salı - Çarşamba Süper Lig iptal mi? Odun ateşinde ızgara lüfer tarifi! Mangalda ızgara lüfer nasıl yapılır (YAPIŞMADAN)? Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef Şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Troy ismi değişecek mi? Troy yeni ismi ne olacak? 16 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 16 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (16 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! 16 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title