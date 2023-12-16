Kartal TEM Bağlantı Yolu'nda Otomobil Yangını

Kartal TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücüler, alevleri söndürmek için seferber oldu.

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, KARTAL TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yangını gören sürücüler, alevleri söndürmek için seferber oldu.

Olay dün saat 15.00 sıralarında, Kartal TEM Bağlantı Yolu'nun Samandıra istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü otomobili emniyet şeridine çekerek araçtan indi. Ardından da, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Durumu gören diğer araç sürücüleri de ellerindeki yangın tüpleriyle yardıma geldi. Alevler sönmeyince, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale edildi. Yangın vatandaşlar tarafıdan söndürüldü.