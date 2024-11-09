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Kartal Saldırısı Sonucu Yaralanan Yaban Keçisi Yavrusuna Tedavi

Kartal Saldırısı Sonucu Yaralanan Yaban Keçisi Yavrusuna Tedavi
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Erzurum'un Oltu ilçesinde bir kaya kartalının saldırısı sonucu yaralanan yaban keçisi yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından tedavi altına alındı. Veteriner hekim Selçuk Albayrak, yavrunun hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Erzurum'un Oltu içesinde, kartal saldırısı sonucu yaralanan yaban keçisi yavrusu, tedavi altına alındı.

İlçenin Ayvalı Mahallesi'nde kaya kartalının saldırısıyla yaralanan yaban keçi yavrusunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğü Oltu Şefliği ve Oltu Tuzla Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce koruma altına alınan keçi yavrusu, tedavi için DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak'a teslim edildi.

Albayrak tarafından yapılan muayenesinde hayati tehlikesi bulunmadığı tespit edilen keçi yavrusu, tedavi ve bakımları tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacak.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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