Kartal sahilinde erkek cesedi bulundu Güncel Haberler İstanbul'da Kartal sahilinde erkek cesedi bulundu. İstanbul'da Kartal sahilinde erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, yaklaşık 5 gündür kayıp olduğu öğrenilen 67 yaşındaki Turgut Ateş'in cansız bedenini, kayalık alanda kendisini arayan eşi ve arkadaşları akşam saatlerinde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerini emniyet şeridiyle kapatırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Turgut Ateş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ateş'in eşinin, olay yerinde gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Yapılan incelemenin ardından Ateş'in cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Güncel Haberler

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