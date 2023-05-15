KARTAL SAHİLDE KARAVAN İŞGALİ TARTIŞMASI

Karavancılar ile sık sık park yeri sorunu yaşadığını belirten Namık Kemal, " İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, emniyete, kaymakamlığa şikayet ettim. İSPARK karavanları kaldıramıyor. Tabelaya yazılması gerektiğini de söyledim. 1 ay önce zabıta geldi yine kaldıramadı" dedi. Karavancılar ise karavanpark fiyatlarının yüksekliğinden yakındı.

"ZABITA GELDİ YİNE KALDIRAMADI"

"ARABALARA PARK EDECECEK YER KALMADI"

"BURASI ÜCRETSİZ OLDUĞU İÇİN BURADA DURUYORLAR"

Metin Kaya ise "Sayıları son zamanlarda arttı. Önceden bu kadar yoktu. İleride karavan parkı var ama orası ücretli diye oraya götürmüyorlar. Burası ücretsiz olduğu için burada duruyorlar" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise konu ile ilgili bir açıklama yapmadı. Onlarca karavanın park edildiği alan havadan görüntülendi.