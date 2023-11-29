Kartal Sahil Yolunda Bisiklet Süren Kadına Taciz Davası Açıldı

Kartal Sahil yolunda bisiklet süren kadını taciz eden şüpheli hakkında "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan 4 buçuk aydan 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Olay, 14 Kasım Salı günü sabah saatlerinde Kartal Sahil yolunda meydana geldi. Bisiklet süren Meltem K.(23) arabayla kendisini takip eden ve taciz ettiğini iddia ettiği Ersin Naci K.(55)'yi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Olayın ardından şüpheli Ersin Naci K. gözaltına alındı. Bugün adliyeye getirilen Ersin Naci K., "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

3 yıl hapsi isteniyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ersin Naci K.'nın (55), sevk ve idaresindeki araçla müşteki Meltem K.'yi (23) Kartal istikameti yönünde takip ettiği ve müştekiye bakarak mastürbasyon yaptığı, kollukça olaya ilişkin kamera görüntüsünün incelendiği ve şüphelinin, müştekiyi Kartal sahil bölgesinde saat 07.32 ile 07.45 saatleri arasında aracıyla takip ettiği hususunun tutanak altına alındığı, bu itibarla şüpheli hakkında kamu davası açılması için yeterli delil bulunduğu belirtilerek, "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan 4,5 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. - İSTANBUL