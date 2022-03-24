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Kartal'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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Kartal'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kartal'da ağaçlara çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kartal'da ağaçlara çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Turgut Özal Bulvarı üzerinde Burak K. yönetimindeki 06 CIV 554 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra takla attı.

Kazada sürücü otomobilin içinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri Burak K'yi sıkıştığı yerden çıkardı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Burak K, hastanede tedavi altına alındı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Turgut Özal Bulvarı, Otomobil, İtfaiye, Güncel, Haberler

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