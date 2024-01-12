Kartal'daki Paslanmış Üst Geçit Tehlike Saçıyor

Murat KORKMAZ / İSTANBUL, - KARTAL D-100'de bulunan yaya üst geçidi tehlike saçıyor. Kolonları çatlayan paslanmış demirleri ortaya çıkan üst geçidi kullananlar çok sayıda şikayet ilettiklerini belirtti. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden Doç. Dr. Murat Ergün, "Üst geçidin kaplama elemanlarında, ayaklarında bir çürüme var ve pas payı 2, 5 santimetreye düşmüş. Bu tip yapılarda bu değerin 5 santimetreden aşağı olmaması lazım. Bu yapının güçlendirilmesini kolonların durumu engelleyebilir. Üst geçit tekrar yapılmak zorunda kalabilir. Bu yapılar ömrünü tamamlamış gözüküyor ve burada iyileştirmeden çok yenileme çalışmalarının yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu. İBB ise üst geçit için yakın zamanda bir yenileme ve depreme dayanıklı hale getirme çalışması başlatılacağını kaydetti.

D-100 Karayolu Kartal Bölge Trafik Durağı mevkiinde bulunan yaya üst geçidi korku saçıyor. Betonları dökülen kolonlarındaki paslanmış demir ortaya çıkan bir çok çatlak bulunan üst geçit çevre sakinlerinin şikayetine neden oldu. Depreme bile gerek kalmadan üst geçidin çökebileceğini söyleyen vatandaşlar geçmeye de korktuklarını ifade ettiler.

"BURASI KADERİNE TERK EDİLMİŞ GİBİ"

Barbaros Saçmalı, "Bu köprüyü kullanıyorum ama bu köprü ben bildim bileli böyle. Bir bakım yapıldığını da görmedim. Burası biraz kaderine terkedilmiş gibi. İşin uzmanı olmaya gerek yok, durumu görmek için. Gördüğünüz üzere yer yer paslanmalar ve çürümeler var. Bakım olarak sadece bir boya yapılıyor. Bu köprü zaten çok eski bir köprü yeni değil. Yağmur da yağıyor, yaz var kış var, metal yorgunluğu var. Bunlara dikkat edilmiyor. Bu üst geçit nereye bağlı bilmiyorum ama bakım yapılmadığını biliyorum" dedi.

"GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMİYOR, KÖPRÜNÜN YENİLENMESİ GEREKİYOR"

İş Güvenliği Uzmanı olduğunu ve köprünün ciddi anlamda bakıma ihtiyacı olduğunun altını çizen İlknur Koç ise, " Bu üst geçidi mecburen kullanmak zorundayım. Otobüs duraklarını kullanıyorum, iş yerim burada. Evime gitmek için de burayı kullanmak zorundayım. İş Güvenliği Uzmanıyım, zaten benim işim bu. Gerçekten buradan geçerken bu üst geçidin sağlam olmadığı aklımıza geliyor. Görüntü de görünüyor zaten. Bir vatandaş olarak ciddi anlamda bir bakım yapılmasını isterim. Yaklaşık iki aydır kullanıyorum burayı, hep bu şekilde gördüm. Daha öncesinde de bu şekildedir. Bakım çalışmasının yapılması, köprünün yenilenmesi gerekiyor. Görünen köy kılavuz istemez gerçekten. Bir mühendis tarafından periyodik muayenelerinin yapılıp, statiğiyle ilgili deneyler yapılıp bununla ilgili raporlandırılıp acilen gerekli önlemlerin alınması gerekiyor" diye konuştu.

"ÜST GEÇİDİ İYİLEŞTİRMEDEN ZİYADE YENİLEMEK GEREKİYOR"

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Ulaştırma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Ergün, "Bu tür yapılar yayaların kullanımı için yapıldığı ve yayalar kullandığı için bir yük olmuyor. Üst geçidin kendi ölü yükü daha fazla bu tür geçitlerde. Bu üst geçit yerinde dökme değil, prefabrik bir öngörülme kirişi var. Onun kaplama elemanları var. Üst geçidin kaplama elemanlarında, ayaklarında bir çürüme var. Bunlar yapısal olarak çok büyük bir hasar göstermese de görüntü açısından problemli. Yaya orayı kullanırken korkabilir doğal olarak. Bu yapının güçlendirilmesini kolonların durumu engelleyebilir. Üst geçit tekrar yapılmak zorunda kalabilir. Bu elemanlar prefabrik elemanlar. Bu yapının güçlendirilmesinden ziyade yeniden yapılması gerekiyor" dedi.

"ÜLKEMİZDEKİ BÜTÜN YAPILARDA BU TÜR SIKINTILAR MEVCUT"

"Bu yapılar ömrünü tamamlamış gözüküyor" diyen Ergün, "Bu yapıda yağmur, soğuk ve diğer dış etkilerden dolayı demirlerin dışarı çıktığı gözüküyor. İyileştirmeden çok yenileme çalışmalarının yapılması gerekiyor. Depremde her şey tehlikeli, yapıların çıkma uçları verilmiş ama kolonlarda sıkıntı var. Kiriş elemanları yerinden çıkabilir, yatay kuvvet olduğu için. Ülkemizdeki bütün yapılarda bu tür sıkıntılar mevcut. Bu yapı da onlardan biri, dış cephesi zarar görmüş. Yapıya su girdiği için donma, çözünme kendinden bir gerilme oluşturur. Bu içsel gerilmeler de beton da patlama meydana getirir. Bu yapıda pas payı 2 buçuk santimetreye düşmüş. Bu tip yapılarda 5 santimetreden aşağı olmaması lazım. Daha dayanıklı çelik yapılar kullanılırsa daha iyi olur. İyi malzeme kullanılıp, iyi korunursa yapının ömrü de uzun olur. Kartal'da deniz etkisi de mevcut olduğundan, sert rüzgarlar ve iyot etkisi yapıyı deforme etmiş" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise üst geçit için yakın zamanda bir yenileme ve depreme dayanıklı hale getirilmesi için çalışma yapılacağı belirtildi. Ayrıca üst geçitte engelli bireylerin kullanımı için düzenlemenin de olacağı kaydedildi.