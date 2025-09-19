Kartal'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Kartal'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kartal'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kordonboyu Mahallesi Turgut Özel Bulvarı Pendik istikametinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve araçlarda sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Daha sonra 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Ekipler, kazaya karışan bir otomobilde akaryakıt kaçağı tespit edilmesi üzerine emniyet şeridi çekerek önlem aldı.
Bir süre trafiğe kapatılan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel