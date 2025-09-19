Haberler

Kartal'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kartal'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kartal'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kordonboyu Mahallesi Turgut Özel Bulvarı Pendik istikametinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve araçlarda sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Daha sonra 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, kazaya karışan bir otomobilde akaryakıt kaçağı tespit edilmesi üzerine emniyet şeridi çekerek önlem aldı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
