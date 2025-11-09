Haberler

Kartal'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Güncelleme:
Kartal'da sahil yolunda meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri bulunurken, kazaya karışan araçlar kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

KARTAL'da sahil yolunda üç otomobil ile bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy istikametinde ilerleyen üç otomobil ile bir hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri refüje çıkarak ters döndü, bir diğeri refüjdeki kaldırıma çıkıp ağaçlara çarptı. Üçüncü otomobil ise yol kenarındaki kaldırıma ve çelik halatlara çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

