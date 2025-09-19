Haberler

Kartal'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Kartal'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
Kartal'da meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Olay, 3 otomobilin karıştığı kazada bir aracın ani fren yapmasıyla başladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KARTAL'da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı, Pendik istikametinde meydana geldi. 34 EPL 949 plakalı otomobil, önündeki otomobilin ani fren yapması üzerine manevra yaptı. Bu sırada, yanında ilerleyen otomobile ve seyir halindeki başka bir otomobile çarpan otomobil, yol kenarına savruldu. Meydana gelen zincirleme kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından araçlardan çıkarılırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlardan birinin LPG'li olması ve gaz sızdırması nedeniyle polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
