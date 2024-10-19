Üye Girişi
Haberler

Kartal'da Zincirleme Kaza: 11 Araç Hasar Gördü

Kartal'da Zincirleme Kaza: 11 Araç Hasar Gördü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal Sahil Yolu'nda yarış halindeki sürücüler nedeniyle meydana gelen kazada toplam 11 araç hasar gördü. Kazaya karışan sürücüler, park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Olay anı araç içi kamerasıyla kaydedildi.

Kartal Sahil Yolu'nda, iddiaya göre yarış halindeki sürücülerden birinin otomobiline arkadan gelen başka bir araç çarptı. Savrulan otomobil park halindeki 2 otomobile çarptı. 11 aracın hasar gördüğü kaza, başka bir aracın araç içi kamerasına an be an yansıdı.

Kaza, Kartal Sahil Yolu Pendik istikametinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, akan trafiğe aldırış etmeden yarışan iki otomobil sürücüsü, makas atarak ilerliyordu. Hızla ilerleyen otomobillerden birine orta şeride geçtiği sırada arkadan gelen başka bir araç çarptı. Kaza sonucu savrulan otomobil park halindeki iki araca çarptı. Arkadan gelen araçta güçlükle duran otomobile çarparak durabildi. Kazada park halindeki araçlardan biri kullanılamaz hale gelirken, 2 kişi hafif yaralandı.

KAZA KAMERADA

Toplam 11 aracın hasar gördüğü kaza, araçlardan birinin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir otomobilin hızla ilerleyip orta şeride geçtiği, o sırada hızla gelen başka bir otomobile, arkadan gelen bir aracın çarptığı görülüyor. Kaza sonucu araç park halindeki iki araca çarparak güçlükle duruyor. Arkadan gelen araçta güçlükle durabilen otomobile çarpıyor. Park halindeki araçlar kaza nedeniyle savruluyor.

'TOPLAMDA 10 YA DA 11 ARAÇ ZARAR GÖRMÜŞTÜ'

Otomobilin çarptığı park halindeki araçlardan birinin sahibi Uğur Kızılcım, "Kaza anında biz bir sosyal tesiste yemek yiyorduk. İtfaiye erinin gelip 'zincirleme kaza var, bakın' demesi üzerine yerimizden kalktık. Aracım 100-150 metre ilerideydi. Ses ya da gürültü duymadık. Bir baktım, kaldırımın üstünde, yarısı olmayan, arka kısmı dönük bir araba, benim arabam. Şok oldum, araba darmadağın olmuş. Balıkçılar geldi, 'Araba 3 metre yükseldi' dedi, iyice sinirlendim. İki sürücünün hız yapması, birbirine makas atması yüzünden benim arabam parçalandı. Birkaç kişi daha vardı, toplamda 10 ya da 11 araç zarar görmüştü. Kalabalıkta neyin ne olduğunu da anlayamadım. Sağ olsun trafik polisleri rapor tutmuş, rapor da E-Devlet'imize düştü. İki sürücü de kusurlu, benim aracım darmadağın, pert oldu. İki sürücünün eğlencesi yüzünden oradan geçenler Allah korusun zarar görebilirdi. Oradan bebekli bir insan da geçebilirdi, bir çocuk ya da bir erkek de geçebilirdi. Videolara göre ortada bir yarış olduğu gözüküyor, birbirlerine makas atıyorlar. İnşallah çarpan araçların sigortası, kaskosu benim aracımın değerini karşılar. Ben güzellikle o iki gence aracımın değerini karşılatmak istiyorum. Şikayetçi olmadım, zaten benim aracım park halindeydi. Trafik polisleri tutanakları tuttu, karşı tarafın sigortası ve kaskosundan karşılanacağını söylediler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Otomobil 3-sayfa Güncel Hukuk Kaza

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin kapısına kilit vuruldu

 'Yenidoğan Çetesi'nin hemşiresi konuştu: İşler çığırından çıkınca sürekli tartıştım

İşte o hemşiresinin ilk sözleri

 Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter

Savcı, çeteye böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter
Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç? SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Dilan Polat- Sıla Doğu video izle! Dilan Polat ve Sıla Doğu öpüştü mü? TRABZONSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor- Başakşehir maçı şifresiz mi? Trabzonspor- Başakşehir maçı 11'leri! Trabzonspor'da kimler oynayacak? 11'de kimler var? Kayserispor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Kayserispor- Gaziantep FK maç özeti! Bandırmaspor- Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Bandırmaspor- Karagümrük maç özeti! Yenidoğan Çetesi ruhsatı iptal edilen hastaneler hangileri? Hastaneler kapatıldı mı? S SPORT CANLI İZLE | Juventus - Lazio maçı şifresiz izlenir mi? S SPORTS FREKANS BİLGİLERİ S Sport Plus ücretsiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Ekim Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Antalyaspor- Galatasaray muhtemel 11'ler! Antalyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, nerede?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.