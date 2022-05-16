Kartal'da yolu kapatarak drift yapan sürücü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kartal'da yolu kapatarak drift yapan sürücü yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Kartal'da yolu kapatarak drift yapan sürücü yakalandı

KARTAL'da düğün konvoyundaki bir otomobil sürücüsü, drift atarak trafikte tehlikeye neden oldu.

KARTAL'da düğün konvoyundaki bir otomobil sürücüsü, drift atarak trafikte tehlikeye neden oldu. Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen sürücü polise ihbar edildi. Kimliği belirlenerek gözaltına alınan sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Kartal Sahili Turgut Özal Bulvarı Maltepe istikametinde meydana gelen olayda, düğün konvoyundaki 55 ALB 83 plakalı otomobilin sürücüsü, sahil yolunu kapatarak onlarca sürücünün gözü önünde 'drift' yaptı. Diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen sürücü polise ihbar edildi. Görüntüleri inceleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, otomobil sürücüsünün kimliğini tespit etti. Furkan A. adlı sürücü gözaltına alınarak, 10 Bin 71 TL idari para cezası uygulandı. Furkan A.'nın ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Turgut Özal Bulvarı, Otomobil, Maltepe, Düğün, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title