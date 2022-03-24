Kartal'da yoldan çıkan otomobil takla attı; 1 yaralı

KARTAL'da sahil yolu üzerinde aşırı hız yaptığı iddia edilen bir otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra takla attı. Kazanın ardından otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Turgut Özal Bulvarı'nda yaşandı. Burak Kurt(38) yönetimindeki 06 CIV 554 plakalı otomobil, iddiaya göre aşır hız sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı ve ardından takla attı. Kazada otomobilin sürücüsü Burak Kurt otomobilde sıkıştı. Yaralı sürücü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Burak Kurt ambulans yardımıyla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalı otomobil olay yerine gelen çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kaza sebebiyle kırılan ağaç parçaları yol bakım ekipleri tarafından toplandı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.