Kartal'da yol ortasına park ettiği aracıyla İETT otobüsü arasında sıkıştı

Kartal'da Soğanlık Yeni Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü yaşanan akıl almaz kazada, mahalle esnafından olan bir kişi, aracını yol ortasında bırakıp, pos cihazını almak için iş yerine gitti. Kısa süre sonra geri dönen kişi, aracıyla caddeden geçen İETT otobüsünün arasında sıkışarak, hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği esnaf, hastaneye kaldırıldı. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

"HERKES ARACINI PARK EDİYOR"