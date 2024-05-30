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Kartal'da Yangın: 1 Ölü, 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Kartal'da bulunan bir binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucunda 8 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Olayın ardından yapılan incelemede, yatalak olan Hasan Kara'nın odasında ölü bulundu. Bebek ve çocuklara sağlık ekipleri müdahale ederken, dumandan etkilenen 3 kişi ambulansla hastaneye götürüldü. Kara'nın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kartal'da yangın çıkan binada bulunan bir kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Atalar Mahallesi Meriç Sokak'taki 6 katlı binanın 2. katında yer alan dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Binada mahsur kalan 1'i bebek, 5'i çocuk toplam 8 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangın kontrol altına aldıktan sonra dairede yapılan incelemede, yatalak olduğu öğrenilen Hasan Kara (81) odasında ölü bulundu.

İtfaiye ekiplerinin binadan çıkardığı bebek ve çocuklara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederken, dumandan etkilenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kara'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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