Kartal'da yanan park halindeki minibüs kullanılamaz hale geldi
AA - Güncel
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Kartal'da alev alan park halindeki yolcu minibüsü, kullanılamaz hale geldi.
Kartal'da alev alan park halindeki yolcu minibüsü, kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Yakacık Yakakent Caddesi'nde park halinde bulunan ve plakası belirlenemeyen hatlı minibüste yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi.