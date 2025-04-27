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Kartal'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 'Petshop'a Operasyon

Kartal'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 'Petshop'a Operasyon
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Kartal'da bir petshop olarak faaliyet gösteren iş yerine düzenlenen operasyonda 100 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 50 milyon lira değerindeki uyuşturucuyla birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

KARTAL Asayiş Büro ekipleri 'petshop' adı altında uyuşturucu ticareti yapıldığı öğrenilen iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 100 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, 22 Nisan'da saat 20.00 sıralarında Altayçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından petshop olarak faaliyet gösteren iş yeri takibe alındı. Polis ekipleri, kepenklerin kapalı olduğunu ancak içeride ise haraketlilik yaşandığını fark etti. Adrese operasyon yapan polis, şüphelileri suçüstü yakaladı.

50 MİLYON LİRA DEĞERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Adrese giren polis ekipleri, petshoptan valiz dolusu şeffaf poşetler içerisinde 100 kilogram 335 gram 'marihuana' uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili, Ö.G., S.M.A., B.T. ve S.C.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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