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Kartal'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kartal'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Kartal'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kazada otomobil orta refüjdeki ağaca çarparak ikiye bölündü. Olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kartal'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sahil Yolu Kadıköy istikametinde, gece saatlerinde seyreden Can G. yönetimindeki 34 UC 583 plakalı otomobil, orta refüjdeki ağaca çarparak ikiye bölündü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Furkan E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı sürücü Can G. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araç da ekiplerce olay yerinden alındı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

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