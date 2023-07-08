Kartal'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kartal'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kazada otomobil orta refüjdeki ağaca çarparak ikiye bölündü. Olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.