Kartal'da Trafik Kazasına Neden Olan Sürücüye 11 Bin Lira Ceza

Kartal'da seyir halindeki otomobilin önünde ani fren yaparak kazaya yol açan otomobil sürücüsüne 11 bin 647 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Eylül'de Samandıra Bağlantı Yolu Yakacık mevkisinde bir otomobil sürücüsünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek, başka bir aracın kaza yapmasına sebebiyet verdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yaptı.

Aracın plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü H.B. (30), polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "tehlikeli şerit değiştirmek", "araçların sağından geçmek", " yakın takip", "trafiği tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak", "saygısızca araç kullanmak", "sürücü belgesini yanında taşımamak" ve "araçta görüşü engelleyecek aksesuar kullanmak" maddelerinden 11 bin 647 lira idari para cezası verildi, sürücünün ehliyeti de 2 ay süreyle geri alındı.

Öte yandan H.B. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.