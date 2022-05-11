KARTAL'DA TRAFİK HAFTASI KAPSAMINDA SÜRÜCÜLER UYARILDI - Haberler

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KARTAL'DA TRAFİK HAFTASI KAPSAMINDA SÜRÜCÜLER UYARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KARTAL'DA TRAFİK HAFTASI KAPSAMINDA SÜRÜCÜLER UYARILDI

İSTANBUL Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Kartal'da 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında denetim yaptı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Kartal'da 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında denetim yaptı. Sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, İstanbul Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Kartal Samandıra Gişeleri'nde denetim yaptı. Denetimlerde durdurulan araç sürücülerine broşür verilerek emniyet kemeri takmaları ve sürüş sırasında cep telefonu kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Emniyet kemerlerini taktıkları görülen sürücüler yapılan denetimlerden memnun kaldıklarını söyledi.

Görüntü dökümü

-Araçların durdurulması

-Araç sürücülerinin uyarılması

-Sürücüler ile röp

-Muhabir anons (Gamze ŞİMŞEK)

-Genel ve detay


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trafik Şube Müdürlüğü, Trafik Haftası, İstanbul, Mayıs, Güncel, Haberler

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