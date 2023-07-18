Kartal'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücü Gözaltına Alındı

Kartal'da trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü, adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yaptı ve sürücünün trafik kurallarını ihlal ettiğini tespit etti. Sürücüye toplamda 2 bin 338 lira idari para cezası uygulandı ve adliyeye sevk edildi.

Kartal'da trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, dün bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerle ilgili çalışma yaptı.

Ekiplerin incelemesinde, bir araç sürücüsünün Kartal Sahil Yolu'nda seyir halindeyken araçtaki kadın yolcuların üst ve yan camlardan sarkmasına izin vererek trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunduğu tespit edildi.

Kimliğinin belirlenmesinin ardından gözaltına alınan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'na göre "tehlikeli şerit değiştirmek"ten 951 lira, "görüşü engelleyici aksesuar takmak"tan 951 lira ve "saygısızca araç kullanmak"tan 436 lira olmak üzere toplam 2 bin 338 lira idari para cezası uygulandı.

Hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak"tan işlem yapılan sürücü, adliyeye sevk edildi.