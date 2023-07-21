Kartal'da Ters Yönden Gelen Otomobil Seyir Halindeki Araça Çarptı

Kartal'da meydana gelen kazada ters yönden gelen bir otomobil, seyir halindeki araca çarptı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kartal'da ters yönden gelen otomobil seyir halindeki araca çarptı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Kartal Spor Caddesi Üzerinde saat 08.40 sıralarında meydana geldi. İddia göre, Yakacık Caddesi üzerinden ters yönden ilerleyen Fiat marka 34 DPM 451 plakalı İGDAŞ'a ait otomobil, Spor Caddesi üzerinde dönüş yapmakta olan 34 EN 6569 plakalı Skoda marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Skoda marka otomobil yan yattı. Kazaya karışan 2 otomobilde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde trafik akışını sağlarken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Hasarlı araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL