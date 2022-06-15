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Kartal'da tehlikeli yolculuk

Demirören Haber Ajansı - Gamze Şimşek - Güncel
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Kartal'da tehlikeli yolculuk

KARTAL'da bir kişi tehlikeye aldırmadan üstü açık cipte ayakta yolculuk etti.

KARTAL'da bir kişi tehlikeye aldırmadan üstü açık cipte ayakta yolculuk etti. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Kartal Samandıra yan yolda meydana geldi. 2 kişilik üstü açık cipte 3 kişi otururken, bir kişi de tehlikye aldırmadan araca tutunup ayakta yolculuk etti. O anlar trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Güncel

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