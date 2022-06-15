Kartal'da tehlikeli yolculuk

KARTAL'da bir kişi tehlikeye aldırmadan üstü açık cipte ayakta yolculuk etti. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Kartal Samandıra yan yolda meydana geldi. 2 kişilik üstü açık cipte 3 kişi otururken, bir kişi de tehlikye aldırmadan araca tutunup ayakta yolculuk etti. O anlar trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.