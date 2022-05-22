KARTAL'DA TEDBİRSİZ DÖNÜŞ KAZASI - Haberler

Orhantepe Mahallesi'ndeki veteriner kliniği önünde dün saat 19.30 sıralarında klinikten çıkan sürücü, tedbirsiz bir şekilde dönüş yaptı. Otomobile, şeridinden gelen başka bir araç hızla çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. İlk müdahaleyi klinikteki veterinerlerin yaptığı yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel